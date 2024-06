Obiettivo Fofana, il pericolo più grande arriva direttamente dalla Francia

Oggi si parla tanto del nuovo attaccante e del difensore centrale come obiettivi per il mercato del Milan. E sono piste concrete. I rossoneri, però, si muoveranno anche sul altri fronti e uno di questi è relativo alla zona mediana del campo. In particolare il Diavolo è alla ricerca di un centrocampista difensivo che possa raccogliere l'eredità di Franck Kessie, mai davvero sostituito dal club di via Aldo Rossi, a livello tecnico e di caratteristiche messe in campo. In tal senso il nome più gettonato è quello di Youssouf Fofana.

Centrocampista francese del Monaco, classe 1999, tra pochi giorni prenderà parte a Euro 2024 con la nazionale transalpina. Nelle ultime due stagioni è stato assoluto protagonista con la squadra del Principato che ha portato in Champions League al termine di questa stagione. Il calciatore ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2025 e lascerà il club monegasco nel corso dell'estate. Un'occasione d'oro per il Milan che può ottenere uno sconto e portarsi a casa il giocatore per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. In tutto questo, però, come sottolinea Il Corriere dello Sport è necessario prestare attenzione alla concorrenza del Psg, sempre molto temibile.