Offerta importante per Leao da un top club straniero: la strategia del Milan

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Nella giornata di ieri, MilanNews.it ha riportato dell'arrivo presso la scrivania dell'entourage di Rafael Leao di un'importante offerta da parte di un top club straniero per l'acquisto del talento portoghese del Milan: tanti soldi sì, idee chiare anche.

I dettagli

La strategia del club rossonero, infatti, non sembra e non dovrebbe cambiare rispetto a quella raccontata negli ultimi mesi. Andiamo con ordine: già in inverno, Maldini e Massara hanno discusso con conseguenze positive (ma non definitive) del rinnovo di contratto di Leao, sulla base di un prolungamento fino al 2026 con adeguamento salariale sui 4,5 milioni all'anno; su tale cifra non si è ancora trovata la quadra definitiva viste le richieste di poco superiori dell'agente del calciatore, il quale, comunque, ha sempre confermato il piacere e la volontà di essere al Milan.

Idee chiare

E il Milan stesso ha volontà di rinnovo e desiderio di non privarsi del suo giocatore più entusiasmante. Non verranno, dunque, prese in considerazione offerte più basse di 70-80 milioni di euro, ma il tutto non prima di aver definito l'ingresso dei nuovi proprietari e confermato l'attuale dirigenza sportiva.