MN - Situazione Leao: arrivata un'importante offerta agli agenti, ma il Milan vuole rinnovare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutte le situazioni di mercato saranno affrontate con calma al termine della stagione. Il focus è tutto sul campionato e sulla corsa scudetto, ma in questi giorni caldi anche sul fronte societario dove il Milan si appresta a cambiare proprietà, si stanno muovendo dei club su Rafael Leao. Secondo quanto appreso da MilanNews.it al procuratore dell’attaccate portoghese è arrivata un’importante offerta da un club straniero, ma qualsiasi decisione verrà presa senza fretta dopo l’ingresso dei nuovi proprietari arabi.

PERMANENZA. Il Milan vuole trattenerlo, crede tanto in Leao e sta facendo di tutto per accontentare le sue richieste economiche d’ingaggio, supportandolo anche nella causa che il giocatore ha in essere con lo Sporting. Sul piatto un’offerta di 4,5 milioni all'anno, mentre l’agente del giocatore chiederebbe qualcosa in più. Dunque si tratta sul rinnovo anche perché Leao è molto legato all’ambiente rossonero.

VALORE. Inoltre il Milan qualora dovesse cedere Leao partirebbe da una valutazione minima di 70-80 milioni di euro. In primis perché il ragazzo è cresciuto di valore, ha segnato quest’anno 9 gol in serie A ed è uno dei giocatori più promettenti della rosa. Inoltre il Milan dovrà una percentuale sulla futura rivendita al Lille, dunque la valutazione partirà da una cifra altissima. Work in progress, nei prossimi mesi si lavora al futuro di Leao.

di Antonio Vitiello.