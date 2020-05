Olympique Lione, Depay verso il recupero. E Aulas punta al rinnovo di contratto

Negli ultimi giorni Memphis Depay è stato accostato al Milan per la prossima stagione, quando certamente avrà recuperato dal suo grave infortunio al legamento crociato. Già in questi giorni, malgrado la Ligue 1 sia stata chiusa definitivamente per quest'annata, l'attaccante dell'Olympique Lione ha mostrato grandi progressi sui social con alcuni video dei suoi allenamenti. E - si apprende dalla stampa francese - la volontà del presidente Jean-Michel Aulas sarebbe quello di rinnovargli il contratto, lasciando al palo così tutte le pretendenti.