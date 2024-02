Parla il presidente del Fenerbahçe: "Abbiamo preso Krunic per meno di 3 milioni"

Rade Krunic è stao ceduto in questo mercato di gennaio al Fenerbahçe, dopo un corteggiamento che era cominciato durante il periodo estivo. Il centrocampista bosniaco si è trasferito in Turchia formalmente in prestito ma con un obbligo di riscatto che sarà facilmente raggiungibile con il conseguimento di alcune condizioni. Una trattativa che ha accontentato tutti: in particolare il giocatore che non giocava in rossonero da un mese.

Oggi, come viene riportato da Sports Digitale, testata sportiva turca, il presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, ha parlato durante il Consiglio d'amministrazione della società polisportiva e ha commentato l'acquisto di Rade Krunic, dando indicazioni sul valore del riscatto: "Abbiamo aggiunto Krunic alla nostra rosa per meno di tre milioni di euro"