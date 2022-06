Pedullà: "Milan, prevista un'offerta per Zaniolo. Resta viva l'opzione De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, il Milan farà un'offerta per Nicolò Zaniolo. La Juventus, nella corsa per il talento giallorosso è sullo sfondo. I rossoneri seguono anche De Ketelaere con le sue quotazioni che restano in quota. Per Renato Sanches invece i rossoneri aspettano il via libera dal Lille.