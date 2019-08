Pedullà: “Tre le piste italiane per Laxalt, ora c’è il Torino”

Queste le ultime sull’asse Milano-Torino per Laxalt secondo Alfredo Pedullà: “Per Diego Laxalt c’erano in ballo tre piste italiane: l‘Atalanta, la Fiorentina e il Torino, come vi abbiamo raccontato lo scorso 7 luglio. Ma nelle ultime ore la Dea ha chiuso l’operazione per Arana, il club viola ha preso Dalbert (atteso nelle prossime ore a Firenze) e così è rimasto solo il Toro, considerato che fin qui l’esterno uruguaiano ha detto no alle proposte arrivate dall’estero. Ecco perché i granata presto potrebbero abbracciare Laxalt”.