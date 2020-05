Pellegatti: “Boga piace tanto al Milan, e crescono le possibilità”

Intervento di mercato sul suo canale YouTube per Carlo Pellegatti: “Il Milan aveva fatto più di un sondaggio per Boga, si adatta bene nel 442. Potrebbe essere un’opzione per il Milan ma bisogna stare attenti al Chelsea che ha un diritto di riacquisto. Potrebbe essere uno dei primi acquisti del Milan, giocatore da San Siro che potrebbe piacere al pubblico per la sua velocità e freschezza. L’interessamento del Milan potrebbe concretizzarsi in cose importanti dopo che Mertens è stato confermato al Napoli, perché la squadra di Gattuso era alla ricerca di Boga. Ora per il Milan ci sono possibilità in più”.