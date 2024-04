Per la difesa non si abbandona l'idea Buongiorno: ma costa troppo

Questa mattina il Corriere dello Sport si concentra particolarmente sulle manovre difensive del Milan per il prossimo mercato. Secondo l'indiscrezione i rossoneri avrebbero individuato in Maxence Lacroix, centrale francese di un metro e novanta, classe 2000 del Wolfsburg, uno dei possibili candidati a sostituire Kjaer che probabilmente saluterà Milanello al termine di questa stagione, quando il suo contratto andrà in scadenza. Il francese era già stato cercato in gennaio e insieme a lui erano stati fatti anche diversi altri nomi, sui quali però non si era concluso nulla rimandando tutto all'estate.

Tra questi nomi quello che aveva maggiormente solleticato la fantasia dei tifosi rossoneri era stato, senza dubbio, quello di Alessandro Buongiorno, centrale classe 1999 del Torino e della nazionale italiana. Per un giocatore con questo potenziale è chiaro che il Milan non chiude la porta e continua a seguirlo, però c'è anche da scontrarsi con la realtà dei fatti: costa troppo. Il patron granata Urbano Cairo chiede almeno 40 milioni per il suo gioiello, una cifra che difficilmente i rossoneri potranno spendere, specialmente se investiranno già in maniera importante sul nuovo attaccante che, in questo senso, ha la priorità.