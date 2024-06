Proseguono i contatti tra il Milan e la Fiorentina per Pobega

Il Milan dovrà gestire anche il mercato in uscita. In questo senso oltre agli esuberi certi, come i molti giocatori che rientreranno dal prestito come Saelemaekers, Origi e Ballo-Tourè, ci potrebbe essere anche qualche altra cessione che potrebbe verificarsi se dovesse arrivare l'offerta giusta sui tavoli di Casa Milan. Tra queste va considerato un possibile addio di Tommaso Pobega che nella stagione appena conclusa ha giocato pochissimo per via di un brutto infortunio subito sotto Natale.

Pobega potrebbe essere uno dei giocatori del Milan con più mercato, tanto che la Fiorentina di mister Raffaele Palladino ci ha messo gli occhi sopra e ha già chiesto informazioni al club rossonero. I contatti tra i due club, viola e rossonero, continuano e si cercherà di trovare una quadra oltre che l'offerta giusta. Pobega è cresciuto nel settore giovanile del Milan e si è inserito in prima squadra da due stagioni dopo tanta gavetta tra Ternana, Pordenone, Spezia e Torino.