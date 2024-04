QS - Mercato Milan: rossoneri in pressing su Ouedraogo dello Schalke 04

vedi letture

In merito al mercato del Milan per la prossima stagione, il Quotidiano Sportivo riferisce che il club rossonero è in pressing su Assan Ouedraogo, 17enne centrocampista che milita in Bundesliga 2 con la maglia dello Schalke 04. Il rischio che per il giovanissimo talento tedesco si arrivi ad un’asta è concreto, ecco perché il Diavolo vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi. La sua valutazione è di 10-12 milioni di euro.

Questi i numeri stagionali di Ouedraogo con lo Schalke 04 in Bundesliga 2:

PRESENZE: 13

MINUTI IN CAMPO: 621'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 2