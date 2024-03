Qual è il prezzo di Zirkzee? 40 milioni per il Bayern, altrimenti si sale di molto

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee (22 anni). Il centravanti classe 2001 del Bologna ha raggiunto la doppia cifra in Serie A e il suo ultimo gol, il calcio di rigore del Gewiss Stadium, ha permesso ai rossoblù di espugnare il campo dell'Atalanta, in una partita che per molti ha saputo di passaggio di consegne tra due delle favole recenti del nostro campionato.

Ci pensano Milan e Juventus, soltanto per rimanere in Italia, ma la sensazione è che in estate possano arrivare proposte da capogiro fuori dai confini del nostro paese. In particolare, potrebbero partire offerte irrinunciabili dalla Premier League dove c'è chi ha disponibilità economiche superiori.

Il Bologna si è aggiudicato questo promettente attaccante scuola Bayern Monaco (che ha una clausola esclusiva per riacquistarlo a 40 milioni di euro o altrimenti potrà comunque godere del 40% sulla futura rivendita) per 8,5 milioni. Oggi, a meno che voi non siate i campioni di Germania in carica, servono almeno 60 milioni per portarlo via dal capoluogo emiliano. La stessa quantità di soldi - per intendersi - che il Manchester United ha speso l’estate scorsa (e soltanto rimanendo alla parte fissa) per Hojlund dall’Atalanta, il quale aveva segnato di meno. Zirkzee, più "vecchio", è in doppia cifra.