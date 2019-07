Rafael Leao, i numeri dell'attaccante del Lille

Rafael Leao, attaccante portoghese classe ’99 in forza al Lille e in orbita Milan l’anno scorso, da esordiente in Ligue 1, ha messo insieme 26 presenze in 1.372 minuti, realizzando 8 gol e 2 assist, con una partecipazione attiva ad una rete ogni 137 minuti di media. Considerando anche le due stagioni precedenti, dal suo debutto nel calcio “dei grandi” in poi, il bottino del giovanissimo attaccante sale a 43 presenze, 17 gol e 4 assist in 2.182 minuti, con un coinvolgimento diretto in una rete ogni 104 minuti di gioco. Numeri importanti per un giovane prospetto che ambisce a diventare grande. Il Diavolo lo sa e lo tiene d’occhio.