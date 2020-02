Raiola su Bonaventura: "Può darsi che qualcuno nel club voglia che rimanga e qualcuno no"

Mino Raiola, agente di Giacomo Bonaventura tra gli altri, ha parlato della situazione di Jack ieri sera in mix zone nel post partita di Milan-Juventus: "Perchè ? Eh, certe cose arrivano alla fine. Non lo so, stiamo parlando, vediamo. Chissà, magari cerchiamo altre strade. Non si sa ancora. Penso che il club debba capire quello che vogliono fare loro: può darsi che c'è qualcuno del club che voglia il rinnovo di Bonaventura e qualcuno che non voglia farlo rinnovare. Vediamo se riusciamo a mettere a posto le due parti".