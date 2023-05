Repubblica - Il mercato del Milan e un budget da 50 milioni. Nonostante i 130 milioni incassati dalla Champions...

MilanNews.it

Conquistato il pass per la prossima Champions League, ora in via Aldo Rossi la priorità è il mercato estivo. Quale sarà il budget a disposizione di Paolo Maldini e Frederic Massara? Secondo quello che scrive Repubblica questa mattina, dovrebbe essere ancora di 50 milioni di euro, un po’ stretto visti i 130 milioni incassati quest'anno in Champions League.