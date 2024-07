Repubblica - Il Newcastle ha chiesto informazioni al Milan per Thiaw

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, il Newcastle ha chiesto informazioni al Milan per Malick Thiaw. In base alle indiscrezioni che girano in questi giorni, l'interesse degli inglesi è concreto e il Diavolo è disposto anche a parlarne, ma per lasciar partire il difensore centrale tedesco chiede almeno 40 milioni di euro.

Questi i numeri di Thiaw con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 21

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI IN CAMPO: 2161'

AMMONIZIONI: 6

ESPULSIONI: 1