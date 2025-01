Repubblica - Milan, Ibra spinge per avere Rashford dallo United. L'alternativa è Trincao che ha lo stesso agente di Conceiçao

Il Milan continua a lavorare per provare a portare a Milanello Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United per il quale Zlatan Ibrahimovic si è speso in prima persona col fratello-agente. Lo riferisce stamattina Repubblica che spiega che i Red Devils hanno aperto alla cessione in prestito, ma ci sono due ostacoli per il Diavolo: l'elevato ingaggio (7 milioni netti da qui a giugno) e la concorrenza di Juventus, Barcellona e Borussia Dortmund. L'alternativa a Rashford per il Milan è Francisco Trincao, attaccante esterno dello Sporting Lisbona che ha lo stesso agente di Sergio Conceiçao (Jorge Mendes).

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4