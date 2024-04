Repubblica - Milan, spunta un nuovo nome per la panchina: Gary O’ Neil del Wolverhampton

Con l'addio ormai scritto di Stefano Pioli a fine stagione, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. I nomi che circolano sono tanti e sono al momento sono tutti stranieri visto che gli italiani Conte e De Zerbi costerebbero troppo. Repubblica riporta questi profili che sarebbero nella lista del Diavolo: Fonseca, Galtier, Lopetegui, Rose e Van Bommel.

Nelle ultime ore, è spuntato poi anche un nuovo nome per la panchina del Milan: è quello di Gary O’ Neil, allenatore inglese classe 1983 che attualmente guida il Wolverhampton undicesimo in classifica in Premier League. Ex centrocampista, nella sua carriera da calciatore ha militato, tra le altre, nel Middlesbrough e nel West Ham. Da allenatore, invece, ha iniziato come assistente tecnico della formazione Under-23 del Liverpool nella stagione 2020-2021. Successivamente è stato al Bournemouth e poi appunto al Wolverhampton.