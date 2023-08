Repubblica - Se il Fenerbahçe insiste per Krunic, l'alternativa è Veretout

Nelle ultime settimane si è registrato un forte interesse del Fenerbahçe per il centrocampista rossonero Rade Krunic. Il Milan ha rispedito al mittente un'offerta ritenuta bassa, nonostante le indiscrezioni confermassero un accordo tra giocatore e club turco. Nella serata di ieri dalla Turchia sono arrivate notizie di una nuova offerta da 7 milioni di euro. Oggi Repubblica scrive che, se i rossoneri dovessero cedere al pressing turco magari con altri rilanci nei prossimi giorni, da via Aldo Rossi ci si potrebbe orientare su Jordan Veretout, ex Fiorentina e Roma oggi al Marsiglia, come alternativa.