Repubblica - Ziyech ha scelto il Milan: si lavora sulla formula

© foto di Uefa/Image Sport

Come chiesto anche da Stefano Pioli durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il Milan è al lavoro per cercare giocatori di qualità da inserire sulla trequarti. E uno dei nomi più caldi in questo momento è quello di Hakim Ziyech: come scrive Repubblica questa mattina, l'attaccante marocchino del Chelsea ha scelto i rossoneri che stanno lavorando con i Blues per cercare la formula giusta.