Rinforzi in difesa: rispunta il nome di Benoit Badiashile

vedi letture

Questa mattina sui giornali si parla tanto dei rinforzi estivi del Milan. E per una volta i discorsi non sono dominati dalle chiacchiere sulla nuova punta. Oggi in particolare il mirino viene messo sul reparto difensivo. A gennaio erano stati sondati diversi profili per far fronte all'emergenza infortuni: questi nomi però non si erano tramutati in occasioni e il club rossonero non aveva fatto movimenti, se non quello di Gabbia tornato dal prestito. Quest'estate però qualcosa andrà fatto, in particolare perché Simon Kjaer è in scadenza e non sembrano esserci indicazioni di un rinnovo di contratto imminente per il centrale danese.

In più questa mattina Tuttosport parla anche di Pierre Kalulu: dopo una stagione travagliata dagli infortuni (ben tre), anche il suo futuro potrebbe essere messo in dubbio. In ogni caso servirà intervenire sul mercato anche per un difensore. Il nome che fa Tuttosport questa mattina è un profilo che in passato era già stato accostato ai rossoneri: si tratta di Benoit Badiashile, difensore francese classe 2001 cercato ai tempi del Monaco ma oggi al Chelsea. A Londra il centrale quest'anno ha trovato pochissimo spazio e l'equazione sembra potersi ripetere nuovamente: giocatore del Chelsea in esubero con un prezzo contenuto del cartellino. Il Milan ci pensa.