Il nome di Kryzstof Piatek è tra i più caldi in uscita dal Milan. L'attaccante polacco, nonostante le tante possibilità, ha deluso in questo inizio di stagione e per questa ragione potrebbe partire. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore la Roma avrebbe fatto un sondaggio per il numero 9 rossonero. I giallorossi si aggiungono quindi alla fila delle possibili pretendenti per il polacco.