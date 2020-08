Sassuolo, obiettivo centrocampista: anche Pobega nel mirino

Tommaso Pobega o Godfred Donsah? Il Sassuolo è alla ricerca di un centrocampista in vista della prossima stagione e ha messo questi due profili nel mirino. Lo rivela Il Resto del Carlino spiegando che la strada per arrivare al primo appare in salita visto che il Milan vorrebbe trattenerlo in rossonero dopo l’ottima stagione vissuta in Serie B con la maglia del Pordenone. Più facile arrivare invece al ghanese, che piace anche a due sue ex squadre come Hellas e Cagliari, che il Bologna è pronto a mettere nuovamente sul mercato dopo il rientro dal prestito al Cercle Brugge in Belgio.