Sky - Donnarumma, il Psg ha avvisato il Milan. Da limare gli ultimi dettagli

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sul trasferimento di Gigio Donnarumma al PSG: "Non è arrivata oggi la firma, si sta lavorando per limare le ultimissime distanze. Il PSG molto correttamente ha anche informato il Milan di questa possibilità concreta e il Milan sa che il PSG, visti anche i rapporti tra Leonardo e Maldini, non era su Donnarumma da mesi, ma che lo ha fatto solo negli ultimi giorni. Tra Milan e PSG non ci sono state frizioni".