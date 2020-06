Sky - Donnarumma, Maldini lo ha avvisato dell'incontro con Raiola per il rinnovo

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha spiegato la situazione Donnarumma: "Il Milan, dopo tanto tempo, ha deciso di fissare un appuntamento con gli agenti di Donnarumma. Inoltre è stato avvisato pure Gigio dopo la partita con il Lecce, in cui Maldini gli ha detto che avrebbero chiamato Raiola. Da mercoledì 1 luglio in poi ogni giorno sarà buono per un appuntamento. Non è facile trovare un accordo, ma il giocatore non andrà via a zero".