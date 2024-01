Sky - Inserimento del Napoli per Lillian Brassier, il centrale che piace al Milan

Lilian Brassier, difensore francese in forza al Brest, è il nome in cima alla lista della spesa della dirigenza rossonera per questa sessione invernale di mercato. Dopo il ritorno di Gabbia, da via Aldo Rossi vorrebbero portare un altro centrale difensivo alla corte di Pioli. Classe 1999, Brassier è un difensore francese mancino di piede che può giocare sia come centrale che come terzino sinistro in una difesa a quattro.

Sul difensore non c'è solo il Milan: rimandendo in Italia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c'è stato un inserimento del Napoli nella giornata odierna. Il club partenopeo è interessato a fare colpi anche in difesa, dopo essersi assicurato Traorè ed essersi mosso anche per il centrocampo. Gli altri nomi del Napoli per la difesa sono quelli di Nehuen Perez dell'Udinese e di Arthur Theate del Rennes, ex Bologna.