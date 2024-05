Ancelotti elogia Rafa Marin (accostato al Milan): "Ha fatto un'ottima stagione"

A margine della parata Scudetto per le strade di Madrid, Carlo Ancelotti ha rilasciato qualche dichiarazionie ai media parlando dei giovani talenti del Real Madrid che in questa stagione hanno giocato in prestito altrove, fra i quali il difensore centrale classe 2002 Rafa Marin, profilo che il Milan starebbe monitorando in vista del prossimo calciomercato (CLICCA QUI).

L'italiano, contento della crescita avuta dallo spangolo al Deportivo Alaves, ha detto: "Sicuramente ha fatto un ottimo stagione, è stato molto bravo". Ancelotti ha poi continuato menzionandone altri due: "Posso dire lo stesso anche di Antonio Blanco e Miguel Guiterrez. Giocare altrove è molto importante per un possibile futuro al Real Madrid".