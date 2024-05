Dall'estero: Daniel Gallardo non è più l'allenatore dell'Al-Ittihad

Proseguono le notizie e le indiscrezioni di mercato attorno al nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione. Questa sera, dopo aver riportato le interessanti parole del Vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ecco la nuova news che riguarda un altro tecnico che rientrerebbe nella lista dei possibili nomi per il prossimo Milan. Infatti, questo è quanto stato riportato dal giornalista di Tyc Sports, German Garcia Grova: "Marcelo Daniel Gallardo ha smesso di essere l'allenatore dell'Al ttihad".

Una fatto curioso e che potrebbe probabilmente aprire a nuovi scenari, con il tecnico argentino che però susciterebbe qualche perplessità in Italia legata alla mancanza di esperienza nel moderno calcio europeo, nonostante abbia vinto tutto in Sudamerica in queste ultime stagioni sulla panchina del River Plate, diventando infatti l'allenatore più vincente della storia del club.