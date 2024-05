Uno tra Tomori, Kalulu e Thiaw potrebbe partire in estate

Questa mattina Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato del Milan che potrebbe cominciare a entrare nel vivo in breve tempo: il campionato non ha più nulla da dire ai rossoneri e l'ufficialità del nuovo tecnico dovrebbe arrivare per la conclusione della stagione. Subito dopo cominceranno le trattative. Per il Milan potrebbero essere anche in uscita. Nello specifico questa mattina viene sottolineato che nessun giocatore rossonero è considerato incedibile, anche tra i titolarissimi. Al di là dei tre top player - Maignan, Theo, Leao - anche in difesa potrebbero esserci dei cambiamenti.

Secondo quello che viene riportato da Tuttosport uno tra Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw potrebbe salutare il Milan la prossima estate. Per il centrale inglese una partenza è possibile solamente di fronte a una proposta indecente, ovvero più di 30 milioni. Per gli altri due si potrebbe essere tentati da possibili plusvalenze: il francese era arrivato come parametro zero mentre il tedesco fu acquistato per poco meno di 9 milioni di euro. Se ciò dovesse verificarsi, considerando anche l'addio di Kjaer, il Milan dovrebbe intervenire più di una volta per il difensore sul mercato.