Dopo l’interesse dei giorni scorsi, l'Eintracht Francoforte ha presentato un’offerta di circa 7-8 milioni di euro al Milan per Jens-Petter Hauge. I rossoneri, però, scrive Gianluca Di Marzio per Sky Sport, chiedono di più. Le trattative vanno comunque avanti per arrivare alla fumata bianca.