Aster Vranckx è sempre meno distante dal Milan. Come riferito da Manuele Baiocchini per Sky Sport, infatti, il Diavolo ed il Wolfsburg sono vicini alla fumata bianca. Il club rossonero nelle ultime ore si è avvicinato ulteriormente alle richieste dei tedeschi. Si contunua a lavorare per chiudere.