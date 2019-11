Sky - Milan-Ibra, nessun contatto in attesa del ritorno di Raiola in Italia

Dieci giorni fa andava in scena prima in un noto albergo nel centro di Milano e poi a Casa Milan un doppio incontro della durata totale di 160 minuti circa tra Boban, Maldini e Massara insieme a tutto il team Raiola. Secondo quanto riferito da Sky Sport, in attesa di un nuovo meeting tra le parti quando Raiola rientrerà in Italia, non ci sono stati contatti negli ultimi giorni, ma in casa rossonera credono comunque nella possibilità che possa concludersi positivamente la vicenda.