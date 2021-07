Sky - Milan, il Manchester United vuole 5-6 milioni per il prestito di Dalot

Come riportato dai colleghi di Sky, il Milan sta lavorando per il ritorno di Diogo Dalot in rossonero. Dopo aver concluso l’affare con il Real Madrid per Brahim Diaz, la dirigenza rossonera continua a trattare con il Manchester United per il terzino portoghese. Il Milan vorrebbe prendere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Manchester United accetterebbe questa formula qualora il club di via Aldo Rossi pagasse 5-6 milioni di euro per il prestito. Una cifra alta dato che per Diaz il Milan pagherà 1,5 milioni di euro all’anno per 2 anni. Rossoneri e Red Devils continuano a trattare. L’alternativa nel ruolo per il Milan è Alvaro Odriozola.