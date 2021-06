Sky - Milan, offerti 5 milioni + bonus per Adli. Si attende risposta del Tolosa

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport su Amine Adli, esterno francese classe 2002 in forza al Tolosa: "Il Milan ha offerto nelle ultime ore 5 milioni di euro + bonus. Ora il club rossonero sta aspettando una risposta dal Tolosa con fiducia perché possa essere uno dei rinforzi per la rosa in linea con la filosofia della proprietà e del management; non solo Giroud come francese, ma anche il giovane talento del Tolosa".