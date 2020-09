Sky - Per la difesa il preferito è sempre Fofana, ma il Milan pensa anche a Tomiyasu

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan cerca sempre un difensore centrale. Il preferito è Fofana del Saint Etienne, ma serve la cessione di Paquetà. Subito dopo il centrale francese c'è Tomiyasu del Bologna: Bigon non ha escluso una possibile partenza del giapponese in caso di offerte. Ci vorranno circa 20/25 milioni per prenderlo dal Bologna.