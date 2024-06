Sky Uk - Zirkzee, United ed Arsenal monitorano la situazione tra Milan ed entourage

Stando a quanto riferiscono i giornalisti di Sky Sport UK Lyall Thomas e Dharmesh Sheth su Joshua Zirkzee rimane concreta l’attenzione di Arsenal e Manchester United, nonostante il forte interesse attuale del Milan.

I colleghi d’oltremanica riportano che i due club di Premier League stanno monitorando l’attuale trattativa tra l’agente del calciatore ed il Milan. L’Arsenal l’ha messo in una lista di diversi attaccanti, con i Gunners che sono alla ricerca di una punta giovane da far crescere, lasciando perdere profili già sviluppati e costosi come Isak e Toney.

Anche la Juventus è interessata a Zirkzee, ma attualmente sono concentrati su altri obiettivi; inoltre, per affondare sull’olandese è necessario che i bianconeri prima cedano un attaccante.

Il Milan rimane in contatto con l’entourage di Zirkzee per provare a cercare un accordo.