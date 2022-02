Sport - Il Barcellona sempre più vicino all'accordo con Kessie

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riportato da Sport, il Barcellona avrebbe in pugno Franck Kessie per la prossima stagione. I blaugrana sarebbero molto vicini a trovare un accordo con l'entourage del centrocampista ivoriano del Milan per il a partire dalla prossima stagione. L'ex Atalanta, autore di 6 gol e 1 assist in 26 presenze stagionali, è in scadenza di contratto col Milan e si trasferirebbe quindi in Spagna a parametro zero.