Sportitalia - Pedullà: "Denis Suarez è stato molto vicino al Milan, poi difficoltà sulle commissioni"

Denis Suarez è stato a un passo dal Milan. Un’operazione nata sotto traccia e che aveva portato il club rossonero a stringere con il Barcellona per un affare in prestito oneroso con diritto di riscatto alto. Poi, sono sorte difficoltà sia sulle commissioni che sull’ingaggio del centrocampista spagnolo, da settimane sul mercato e che resta un obiettivo dell’Arsenal (ma non solo). Capitolo esterno offensivo: il Brugesha alzato il tiro per Groeneveld, un’operazione che comunque resta in piedi. Difficilissima la pista che porta a Bergwijn per via del costo del cartellino, in salita la strada per Carrasco che ha un ingaggio molto oneroso. Deulofeu, oggi al Watford, è un’indiscrezione di stamattina che per ora non trova conferme, ma che può essere un’occasione last minute. Così come non è da escludere una sorpresa. Senza sensazionalismi, dobbiamo anche aggiungere che la posizione di Leonardo e Maldini resta sotto la lente di ingrandimento, visto che negli ultimi giorni il nuovo amministratore delegato Gazidis si è rivolto anche a un osservatore di sua fiducia.