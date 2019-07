SportMediaset - Fiorentina, Biglia apre ai viola: è pronto a dimezzarsi l'ingaggio

Secondo quanto riferisce SportMediaset, Lucas Biglia, che il Milan vuole inserire nella trattativa per Veretout, ha capito di non far parte del progetto del Milan e quindi, attraverso il suo entourage, ha aperto alla Fiorentina ed è disposto anche a dimezzarsi l'ingaggio (al momento guadagna più di 3 milioni di euro a stagione), spalmandolo su un contratto biennale. Il regista argentino è molto apprezzato dal tecnico viola, Vincenzo Montella, che lo vede come un giocatore che potrebbe essere molto importante per la sua squadra.