SportMediaset - Futuro Leao: il destino del portoghese passa anche dal Mondiale

In merito al futuro di Rafael Leao, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha spiegato che il giocatore farà oggi il suo esordio nel Mondiale con il suo Portogallo e se dovesse fornire prestazioni importanti durante il torneo in Qatar potrebbe attirare ulteriori attenzioni su di lui. Il Milan è sempre fermo alla proposta di rinnovo da 6 milioni di euro a stagione più la volontà della società di via Aldo Rossi di aiutare il giocatore a pagare la famosa multa allo Sporting Lisbona. Vedremo se questo basterà per arrivare al rinnovo, senza dimenticare che club come Chelsea, Manchester City e Real Madrid possono garantirgli uno stipendio superiore. Il destino di Leao passa quindi anche dal Mondiale.