Sportmediaset - Il Milan lavora ad uno scambio con il Wolverhampton

Secondo quanto riferisce Sportmediaset.it, il Milan starebbe lavorando in gran segreto su una trattativa con il Wolverhampton grazie alla regia di Jorge Mendes, agente di Andrè Silva e Ruben Neves. Proprio i due giocatori sarebbero protagonisti del possibile scambio che andrebbe in scena e che prevederebbe l'arrivo del centrocampista in rossonero, con l'attaccante che andrebbe in Premier League insieme ad una cifra intorno ai 15 milioni di euro come conguaglio. I Wolves, infatti, valutano il cartellino del classe 1997 non meno di 45 milioni di euro. Sempre secondo il portale, inoltre, Ruben Neves avrebbe una grande voglia di approdare in Italia e indossare la maglia della squadra in cui ha giocato il suo grande idolo, Andrea Pirlo. Se l'operazione dovesse andare in porto, il Milan riuscirebbe a mettere a segno una plusvalenza di una decina di milioni di euro (20.800.053 euro il valore dell'ex Siviglia a bilancio al 30 giugno 2019).