SportMediaset - Il Milan vuole Correa, ma per ora le posizioni dei due club non cambiano

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan vuole Angel Correa, ma per il momento le posizioni dei due club non cambiano: i rossoneri offrono infatti 40 milioni di euro più 5 di bonus, mentre l'Atletico Madrid continua a chiedere 55 milioni. Tutto ciò nonostante l'argentino non sia una prima scelta di Simeone e nonostante il giocatore abbia già detto ai Clochoneros di voler andare via. Il Milan sta pensando di fare nuove cessioni per finanziare l'operazione.