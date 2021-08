SportMediaset - L'Atalanta per Ilicic chiede 10 milioni: il Milan per ora ne offre 3-4

Stando a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset durante il loro TG sportivo, l’Atalanta per lasciar partire Josip Ilicic chiede 10 milioni di euro. Il Milan è interessato al giocatore, ma per adesso non si spinge oltre la soglia dei 3-4 milioni da versare nelle casse dei bergamaschi. Sempre secondo SportMediaset, l’affare potrebbe chiudersi negli ultimi giorni di mercato con le parti che si verrebbero incontro a vicenda.