SportMediaset - Milan, Dani Olmo obiettivo per l'estate ma occhio al Lipsia: i tedeschi lo vogliono subito

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan sta cercando di mettere le basi per l'acquisto di Dani Olmo in estate, ma la strategia rossonera si sta scontrando con la volontà del Lipsia, che invece è in pressing per strapparlo alla Dinamo Zagabria già in questa finestra di mercato invernale. I tedeschi offronto subito 18 milioni di euro cash, più il 10% sulla futura rivendita dello spagnolo, più un bonus annuale sull'eventuale qualificazione del Lipsia in Champions League. La Dinamo sta valutando con attenzione questa offerta. Boban, intanto, sta tenendo vivi i contatti con il club croato che adesso attende il rilancio dei rossoneri.