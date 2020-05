SportMediaset - Milan, Jovic prima scelta per il dopo Ibra

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, in vista della prossima stagione, il Milan non molla la presa per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che è la prima scelta per il dopo Ibrahimovic. La presenza di Rangnick è la migliore garanzia tecnica per il giocatore serbo che ha grande voglia di rilanciarsi dopo una stagione piuttosto difficoltosa con la maglia dei Blancos.