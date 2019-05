SportMediaset - Milan, Maldini lavora in prima persona per Simone Inzaghi

SportMediaset fa il punto sul futuro della panchina del Milan e spiega come Paolo Maldini abbia scelto Simone Inzaghi per la panchina. E' il suo nome e lo stesso Maldini si è incaricato in prima persona di portare avanti l'obiettivo. Serve liberarlo dalla Lazio, è vero, ma il Milan è pronto a offrirgli un triennale da 2,5 milioni.

C'è solo un'alternativa per il Milan, secondo SportMediaset: è Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, che ha anche ricevuto l'offerta della Roma.