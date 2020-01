SportMediaset - Milan, Paquetà fuori dal progetto: il PSG offre 20 mln, i rossoneri ne chiedono almeno 10 in più

Come riporta oggi SportMediaset su Italia Uno, anche Paquetà è fuori dal progetto rossonero. Ieri il suo agente è stato a Casa Milan per incontrare Maldini e Boban, ai quali ha detto che, dopo cinque panchine di fila, Lucas rischia di perdere anche la Seleçao. Leonardo lo vorrebbe al PSG, ma non intende offrire più di 20 milioni di euro, la metà di quello che costò un anno fa il brasiliano. Il Milan ne chiede almeno 10 in più per evitare una minusvalenza.