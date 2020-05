SportMediaset - Milan, prove di rinnovo per Romagnoli. Juve e Barça sul capitano rossonero

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia, il Milan vuole giocare in anticipo in merito al rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto scade il 30 giugno 2022. Elliott, da tempo, vuole aprire un tavolo per discutere con il capitano milanista il suo prolungamento, anche se a cifre inferiori rispetto a quelle attuali (3,5 milioni di euro netti a stagione) e più vicine al tetto ingaggi da 2,5 milioni. Questa soluzione non sembra però essere particolarmente gradita a Mino Raiola, agente di Romagnoli, il quale vorrebbe conoscere presto il nuovo progetto del club rossonero. Intanto, Raiola ascolta le altre proposte per il capitano milanista: il difensore piace molto alla Juventus ed in particolare a Fabio Paratici, il quale, per abbassare il costo dell'operazione da 50 milioni, è pronto ad inserire Rugani nella trattativa, anche se il Milan preferirebbe ottenere Demiral. Attenzione però anche al Barcellona che potrebbe offrire al giocatore un ingaggio da almeno 4 milioni di euro, oltre ovviamente al palcoscenico della Champions League. Per abbassare la parte cash, i blaugrana sono disposti a mettere sul piatto uno tra Emerson, terzino attualmente in prestito al Betis Siviglia, e Todibo, centrale ora allo Schalke che il Diavolo ha seguito a lungo nei mesi scorsi.