SportMediaset - Rinnovo Gigio: il nodo è legato all'ingaggio del portiere

Chiuso il mercato estivo, in via Aldo Rossi è arrivato il momento di parlare dei rinnovi di Suso, Bonaventura e soprattutto Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021: secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il nodo è legato all'ingaggio da sei milioni di euro a stagione del giovane portiere rossonero che fu formalizzato prima dell'ingresso in società di Elliott. Dopo l'arrivo del fondo americano, il tetto sariale del club milanista si è abbassato notevolmente, tanto che Donnarumma è di gran lunga il giocatore del Milan che guadagna di più.