Sportmediaset - Torino-Milan, una sfida anche sul mercato per il futuro di Belotti

Secondo quanto riportato da Sportmediaset nel telegiornale quotidiano, la sfida di questa sera tra Torino e Milan non sarà solo in campo ma anche sul mercato. L'attaccante granata, da tempo, è stato avvicinato ai rossoneri per la prossima stagione considerato anche il contratto in scadenza nel 2022. Milanista sin da bambino, il 'Gallo' non disdegnerebbe un trasferimento in rossonero ma la trattativa non è semplice e se ne riparlerà in estate.